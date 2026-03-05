The Swiss voice in the world since 1935
Polizei schnappt mutmasslichen Einbrecher in der Stadt Luzern

Keystone-SDA

In der Stadt Luzern ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mann festgenommen worden, der zuvor in ein Geschäft eingebrochen war. Der Ladeninhaber stellte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei zurück.

(Keystone-SDA) Der Vorfall passierte am Mittwoch kurz nach 00.15 Uhr, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Einsatzkräften wurde gemeldet, dass ein Mann nach einem Einbruch in ein Geschäft zurückgehalten werde.

Vor Ort nahm die Luzerner Polizei einen 35-jährigen Mann aus Thailand fest. Derzeit wird laut Communiqué abgeklärt, ob er für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte.

