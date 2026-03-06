Rekonstruktion von Bieler Bleistift-Skulptur kostet 174’000 Franken

Keystone-SDA

Die Stadt Biel hat beschlossen, die beim Unwetter vom Juni 2025 beschädigte Bleistift-Skulptur am Strandboden zu rekonstruieren. Eine Analyse ergab, dass die beiden Stahlzylinder des Kunstwerks vollständig ersetzt werden müssen, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Dienststelle für Kultur habe nach der Beschädigung eine vertiefte Untersuchung der Skulptur veranlasst und zusammen mit dem Architekten Stéphane de Montmollin technische Lösungen geprüft. Dabei seien auch Offerten von spezialisierten Unternehmen eingeholt worden.

Ein zusätzliches Gutachten der Versicherung habe bestätigt, dass die beiden Hauptzylinder einen Totalschaden erlitten hätten und nicht repariert werden könnten. Deshalb würden sie neu gefertigt.

Die Gesamtkosten für Rekonstruktion und Wiederaufbau belaufen sich auf 174’000 Franken. Sie werden laut der Stadt vollständig von der Versicherung gedeckt. Die Arbeiten beginnen mit dem Abtransport der beschädigten Elemente und dauern rund sechs Monate.