Renaturierung von Campingplatz Gampelen kann beginnen

Keystone-SDA

Die Renaturierung des ehemaligen TCS-Campingplatzes Gampelen am Neuenburgersee kann bald beginnen. Das Baubewilligungsverfahren stehe vor dem Abschluss, sagte die Seeländer Regierungsstatthalterin Franziska Steck am Freitag im Regionaljournal von Radio SRF.

(Keystone-SDA) Sämtliche benötigten Berichte lägen vor. Zusätzlich sei die Einsprache der Gemeinde Gampelen vom Tisch. Sie wurde zurückgezogen. Die Regierungsstatthalterin geht davon aus, dass sie noch in diesem Monat oder im April die Bewilligung für den Rückbau erteilen kann.

Der Campingplatz am Neuenburgersee ist seit Oktober 2024 geschlossen, weil er in einem Naturschutzgebiet liegt. Vor der Schliessung gab es jahrelange politische und juristische Kontroversen.

Die Geschichte des Campingplatzes begann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ersten Zeltcamper auftauchten. Ab 1955 wurde der Platz vom TCS betrieben. Das Gebiet Fanel stand damals noch nicht unter Schutz.