Rund 5000 Personen am ersten Olma-Openair in St. Gallen

Keystone-SDA

Rund 5000 Personen haben nach Angaben der Veranstalter am Freitag und Samstag die erste Ausgabe des Olma-Openairs besucht. Der Anlass soll in den kommenden Jahren wieder stattfinden, wie die Olma Messen St. Gallen und Vadian Event am Sonntag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die zweitägige Veranstaltung fand auf dem Messegelände mit Live-Bands und elektronischer Musik statt. Unter anderem standen Auftritte von Singer-Songwriter Benjamin Amaru, vom Duo Blumengarten und dem Rapper Jule X sowie von DJs wie Ajna B2B Samm auf dem Programm.

Amaru hatte einen dichten Terminkalender: Direkt vom Zürich Openair reiste er trotz Stau direkt nach St. Gallen für den nächsten Auftritt, wie es im Communiqué heisst. Die Landwirtschaftsmesse Olma wird dieses Jahr vom 9. bis 19. Oktober auf dem Gelände stattfinden.

