Schaffhauser Polizei verhindert Telefonbetrug

Keystone-SDA

Mutmassliche Telefonbetrüger haben von einer älteren Frau in Schaffhausen mehrere hunderttausend Franken gefordert. Die Polizei und eine Drittperson verhinderten den Betrug knapp, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag meldete.

(Keystone-SDA) Ein falscher Bankangestellter habe die ältere Frau am Mittwoch telefonisch kontaktiert und sie unter einem Vorwand zur Zahlung der hohen Summe genötigt, teilte die Polizei mit. Dabei wurde die Frau massiv eingeschüchtert und zur absoluten Verschwiegenheit gegenüber Dritten verpflichtet.

Das Vorhaben scheiterte aber am Misstrauen einer Drittperson, der sich die Seniorin im letzten Moment anvertraute. Diese erkannte die Betrugsmasche sofort und alarmierte die Schaffhauser Polizei.

Die Intervention gestaltete sich jedoch schwierig: Die Seniorin sei durch die professionelle Gesprächsführung der Täter so stark manipuliert und verängstigt worden, dass sie selbst den eintreffenden uniformierten Polizisten zunächst misstraute. Erst nach intensiven Aufklärungsgesprächen sei es den Beamten gelungen, die Frau zu überzeugen und die Überweisung zu stoppen, teilte die Schaffhauser Polizei mit.