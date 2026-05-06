Schaumbildung durch Waschmittel auf der Ergolz ab Füllinsdorf BL

Keystone-SDA

Auf der Ergolz hat sich am Mittwoch in Füllinsdorf BL Schaum gebildet, der flussabwärts in Richtung Rhein geschwemmt wurde. Laut der Bau- und Umweltdirektion (BUD) stammt er mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Mibelle-Werk in Frenkendorf BL.

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(Keystone-SDA) Die genauen Ursachen sind noch unklar, wie die BUD mitteilte. Es gebe aber Hinweise darauf, dass haushaltsübliches Waschmittel ins Abwasser gelangt und es so zur Schaumbildung gekommen sei. Das Unternehmen habe entsprechende Massnahmen eingeleitet. Gegenwärtig gebe es keine Hinweise auf Schäden an Flora und Fauna.

Die «mittelgrosse Menge Schaum» bildete sich unterhalb des Hülftenfalls bei der Einleitung des gereinigten Abwassers der Abwasserreinigungsanlage Ergolz 2, wie es heisst. Der Schaum sei noch bei Pratteln und Augst sichbar gewesen.