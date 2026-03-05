The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Schauspieler Max Hubacher ist aus Liebe Hertha-Fan geworden

Keystone-SDA

Der Berner Schauspieler Max Hubacher, der seit zehn Jahren in Berlin lebt, ist nun dank seiner deutschen Freundin Fan des Berliner Fussballvereins Hertha BSC geworden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 32-jährige spiele einst als für den Stadtberner Quartierverein FC-Breitenrain, hängte seine Fussballschuhe aber schon früh an den Nagel. Seine Freundin sei ein riesiger Hertha-Fan, erzählte der Schauspieler in einem SRF-Podcast.

Den Stadtrivalen Union Berlin zu unterstützen, wäre also ein No-Go in der Beziehung. «Ich weiss nicht, ob meine Freundin dann noch mit mir zusammen wäre», scherzte Hubacher.

Es gebe noch einen weiteren Grund für seine Vorliebe für den Verein. Union-Fans seien eher im Osten Berlins vertreten. Dort habe Hubacher zwar anfangs gewohnt, doch nach und nach sei er immer weiter in den Westen der Stadt gezogen. Seine Freundin nehme ihn regelmässig zu den Spielen mit – und sie erzählt Ihm auch immer davon, wenn er einmal eines verpasse.

Hubacher hat bereits zweimal den Schweizer Filmpreis erhalten, nämlich für die Filme «Der Verdingbub» (2011) und «Mario» (2018).

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft