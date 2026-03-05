Schauspieler Max Hubacher ist aus Liebe Hertha-Fan geworden

Keystone-SDA

Der Berner Schauspieler Max Hubacher, der seit zehn Jahren in Berlin lebt, ist nun dank seiner deutschen Freundin Fan des Berliner Fussballvereins Hertha BSC geworden.

(Keystone-SDA) Der 32-jährige spiele einst als für den Stadtberner Quartierverein FC-Breitenrain, hängte seine Fussballschuhe aber schon früh an den Nagel. Seine Freundin sei ein riesiger Hertha-Fan, erzählte der Schauspieler in einem SRF-Podcast.

Den Stadtrivalen Union Berlin zu unterstützen, wäre also ein No-Go in der Beziehung. «Ich weiss nicht, ob meine Freundin dann noch mit mir zusammen wäre», scherzte Hubacher.

Es gebe noch einen weiteren Grund für seine Vorliebe für den Verein. Union-Fans seien eher im Osten Berlins vertreten. Dort habe Hubacher zwar anfangs gewohnt, doch nach und nach sei er immer weiter in den Westen der Stadt gezogen. Seine Freundin nehme ihn regelmässig zu den Spielen mit – und sie erzählt Ihm auch immer davon, wenn er einmal eines verpasse.

Hubacher hat bereits zweimal den Schweizer Filmpreis erhalten, nämlich für die Filme «Der Verdingbub» (2011) und «Mario» (2018).