Scheunenbrand in Wynau nicht restlos geklärt

Keystone-SDA

Der Brand einer Scheune vom vergangenen Sommer in Wynau konnte nicht abschliessend geklärt werden. Die vom Feuer angerichtete Zerstörung war zu gross. Den Sachschaden beziffert die Polizei nach Abschluss der Untersuchungen am Mittwoch auf mehrere hunderttausend Franken.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach am 18. Juli in den frühen Morgenstunden aus. Verletzt wurde niemand. Das Feuer griff auf das Dach eines benachbarten Mehrfamilienhauses über.

Beim Löschen des Feuers gelangten Löschwasser und Öl in die Aare. Zwischen Wynau und Ruppoldingen musste eine Ölsperre eingerichtet werden.

