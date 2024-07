Schweizer Börse SIX will Handel am Nachmittag wieder aufnehmen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Schweizer Börse SIX stellt die Wiederaufnahme des Aktienhandels in Kürze in Aussicht. Die technischen Probleme mit dem Kursfeed seien gelöst, heisst es in einer Mitteilung auf der SIX-Seite.

Damit soll der Aktienhandel an der SIX um 14.30 Uhr wieder aufgenommen werden. Am Vormittag hatte die SIX den Börsenhandel um 10 Uhr offiziell eingestellt. Nach einer kurzen Wiederaufnahme gegen Mittag musste der Börsenbetreiber dann wegen erneut auftretender Probleme wieder einen Handelsstopp verfügen.

Die technischen Probleme mit dem Datenfeed SIX MDDX seien behoben, heisst es nun in der SIX-Mitteilung vom frühen Nachmittag. Betroffen von der Störung war auch die zur SIX-Gruppe gehörende spanische Börse BME (Bolsas y Mercados Espanoles). Der Handelsstopp in der Schweiz wurde mit der “Gleichbehandlung” der Marktteilnehmer begründet.

Die Ursache der Panne werde nun analysiert, heisst es bei der SIX. Ein Sprecher hatte am Vormittag erklärt, dass es sich um ein internes Problem handle. Nach dem Aktienhandel soll auch der Handel Optionen und strukturierten Produkten um 14.45 Uhr aufgenommen werden. Der Obligationenhandel startet um 15.00 Uhr neu.