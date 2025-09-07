The Swiss voice in the world since 1935
Schwerverletzte Frau in Feldbrunnen SO aufgefunden

Keystone-SDA

In einem Mehrfamilienhaus im solothurnischen Feldbrunnen ist am Sonntagmorgen eine schwerverletzte Frau aufgefunden worden. Sie verstarb kurz nach der Einweisung in ein Spital. Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schwerverletzte wurde der Kantonspolizei Solothurn gegen 06.15 Uhr gemeldet, wie diese am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Nach der medizinischen Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde die Frau demnach mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wo sie kurz darauf verstarb. Die Strafverfolgungsbehörden haben einen Zeugenaufruf erlassen.

