Schwyz verliert seinen Kantonsarzt an den Kanton Zug

Der Schwyzer Kantonsarzt Christos Pouskoulas wechselt in den Kanton Zug. Pouskoulas übernimmt am 1. Oktober die Nachfolge von Kantonsarzt Rudolf Hauri.

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(Keystone-SDA) Pouskoulas hatte im April 2021 die Leitung des kantonsärztlichen Dienstes des Kantons Schwyz übernommen. Er habe dank seinen präzisen Analysen und seiner klaren Haltung massgeblich dazu beigetragen, dass der Kanton Schwyz die Corona-Pandemie gut überstanden habe, teilte die Schwyzer Staatskanzlei am Dienstag mit.

Pouskoulas wird in Zug Kantonsarzt und Leiter des Amts für Gesundheit. Er folgt damit auf Rudolf Hauri, der nach 25 Jahren pensioniert wird, wie die Zuger Gesundheitsdirektion mitteilte. Hauri war in der Corona-Pandemie als Präsident der Vereinigung der Schweizer Kantonsärztinnen und -ärzte einem breiteren Publikum bekannt geworden.

Pouskoulas ist 50 Jahre alt und verfügt über zwei Facharzttitel. Von 2012 bis 2021 arbeitete er für den Kanton Luzern.