The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Schwyz verliert seinen Kantonsarzt an den Kanton Zug

Der Schwyzer Kantonsarzt Christos Pouskoulas wechselt in den Kanton Zug. Pouskoulas übernimmt am 1. Oktober die Nachfolge von Kantonsarzt Rudolf Hauri.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Pouskoulas hatte im April 2021 die Leitung des kantonsärztlichen Dienstes des Kantons Schwyz übernommen. Er habe dank seinen präzisen Analysen und seiner klaren Haltung massgeblich dazu beigetragen, dass der Kanton Schwyz die Corona-Pandemie gut überstanden habe, teilte die Schwyzer Staatskanzlei am Dienstag mit.

Pouskoulas wird in Zug Kantonsarzt und Leiter des Amts für Gesundheit. Er folgt damit auf Rudolf Hauri, der nach 25 Jahren pensioniert wird, wie die Zuger Gesundheitsdirektion mitteilte. Hauri war in der Corona-Pandemie als Präsident der Vereinigung der Schweizer Kantonsärztinnen und -ärzte einem breiteren Publikum bekannt geworden.

Pouskoulas ist 50 Jahre alt und verfügt über zwei Facharzttitel. Von 2012 bis 2021 arbeitete er für den Kanton Luzern.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft