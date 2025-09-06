The Swiss voice in the world since 1935
Selenskyj: Starke Flugabwehr bleibt Priorität

Keystone-SDA

Nach einem erneuten Anflug russischer Kampfdrohnen auf verschiedene Ziele in der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj einmal mehr die Notwendigkeit des weiteren Ausbaus der Flugabwehr betont. "Zu den wichtigsten Prioritäten unserer gesamten Zusammenarbeit mit unseren Partnern gehört ein besserer Schutz unseres Luftraums, Schutz vor russischen "Shaheds" (Kampfdrohnen) und russischen Raketen", sagte Selenskyj in seinem abendlichen Videoauftritt. "Diese russische Bedrohung besteht jeden Tag, und das bedeutet, dass wir die Ukraine jeden Tag stärken müssen."

(Keystone-SDA) Auch wenn die Ukraine von den westlichen Partnern Flugabwehrsysteme erhalte, müsse das Land eigene Waffen herstellen. «Das ist eine Herausforderung, aber auch dieses Ziel müssen wir erreichen», sagte Selenskyj. Details zum Stand von Entwicklung und Bau von ukrainischen Flugabwehrsystemen machte Selenskyj nicht.

Kiew hat in den vergangenen Monaten die Rüstungsindustrie des Landes massiv angekurbelt. Beim Bau von Waffensystemen wird das Land zudem von westlichen Partnern mit Rat und Tat unterstützt. Zuletzt wurde etwa mit Kopenhagen der Bau einer Fabrik in Dänemark zur Herstellung von Komponenten für Drohnen und Raketen vereinbart.

