Seniorin in Flawil SG von Kleinbus angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Eine 72-jährige Frau ist am Montagabend auf einem Fussgängerstreifen in Flawil von einem Kleinbus angefahren worden. Sie zog sich gemäss der Polizei unbestimmte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau wollte nach jetzigem Kenntnisstand am frühen Montagabend auf einem Fussgängerstreifen eine Strasse überqueren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Ein 64-jähriger Mann in einem Kleinbus übersah die Fussgängerin und es kam zum Zusammenstoss.

