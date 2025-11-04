The Swiss voice in the world since 1935
Sieben Verletzte nach Busunfall in Zürich

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zweier Busse in Zürich sind am Dienstagmittag sieben Personen leicht verletzt worden. Wie es zum Unfall in Affoltern kam, ist noch unklar.

(Keystone-SDA) Sechs der Verletzten mussten zur Untersuchung in ein Spital gebracht werden, wie ein Sprecher der Stadtpolizei Zürich gegenüber Keystone-SDA sagte. Er bestätigte damit eine Meldung von «20 Minuten».

In den Unfall am Zehntenhausplatz waren Busse der Linien 32 und 62 involviert. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Drei Buslinien befuhren danach nur noch Teilstrecken oder waren eingestellt.

