Skitourenfahrer wird im Wallis von Lawine mitgerissen und stirbt

Ein schwedischer Skitourengänger ist am Freitagnachmittag in Evolène VS bei einem Lawinenunfall ums Leben gekommen. Der 47-Jährige wurde bei der Abfahrt im Gebiet Roussette auf rund 2850 Metern von den Schneemassen mitgerissen und verschüttet.

(Keystone-SDA) Der Mann war Teil einer Gruppe von fünf Skitourengängern, wie die Walliser Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Demnach konnten seine Begleiter den Verschütteten lokalisieren und aus den Schneemassen bergen. Sie leiteten daraufhin umgehend Reanimationsmassnahmen ein.

Die von der kantonalen Walliser Rettungsorganisation aufgebotenen Rettungskräfte sowie die Kantonspolizei begaben sich mit zwei Helikoptern der Air-Glaciers zum Unfallort. Trotz der Erstversorgung verstarb der Skitourenfahrer noch vor Ort.