SMI klettert auf neues Allzeithoch

Keystone-SDA

Teilen

Der Schweizer Leitindex SMI hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert. Mit 14'067,92 Punkten übersprang er die alte Marke von 14'063,53 Zählern aus dem Februar, bevor der Iran-Krieg begonnen hatte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit hat der SMI seine Verluste aus den Unsicherheiten rund um den Iran-Krieg und den Ölpreisschock durch die geschlossene Strasse von Hormus wieder wettgemacht und sich zudem erfolgreich gegen den jüngsten Ausverkauf im heiss gelaufenen Tech-Sektor gestemmt.

Allerdings hatte der heimische Markt auch noch Nachholpotenzial. Dann beispielsweise an der Wall Street waren bereits in den vergangenen Wochen immer wieder neue Höchststände erreicht worden. Nach Ausbruch des Krieges war der SMI zeitweise bis auf 12’053,51 Punkte in die Tiefe gerauscht.

In den kommenden Tagen wird sich dann zeigen, ob die bisherige KI-Korrektur nur der Auftakt zu einer grösseren Verwerfung war oder lediglich ein Rücksetzer auf dem weiteren Weg nach oben, hiess es am Markt. Zudem nähert sich die Halbjahresberichtssaison als weiterer Impulsgeber.