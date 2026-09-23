Solothurner Kunstpreis 2026 geht an Hardrock-Band Krokus

Keystone-SDA

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Die Hardrock-Band Krokus erhält den Solothurner Kunstpreis 2026. Krokus sei mit mehr als 15 Millionen verkauften Tonträgern, weltweiten Tourneen und 2000 Shows auf fünf Kontinenten die erfolgreichste Schweizer Rockband aller Zeiten, begründete der Regierungsrat seinen Entscheid.

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(Keystone-SDA) Noch immer ist die Band auf Bühnen von Openairs, Hallen und Stadien unterwegs und tritt vor zehntausenden Fans auf, wie es in der Medienmitteilung der Staatskanzlei vom Mittwoch hiess. Der Kunstpreis ist mit 20’000 Franken dotiert. Die Übergabefeier findet am 9. November in Solothurn statt.

Der Regierungsrat hat auch den Anerkennungspreis verliehen: Er geht an Urs Allemann-Caflisch wegen seines langjährigen Engagements für die Sichtbarkeit, Anerkennung und Unterstützung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981.

An diesem Tag werden auch acht Fachpreise für Film, Musik, Bildende Kunst, Theater, Kulturpflege und Literatur vergeben. Die Fachpreise und der Anerkennungspreis sind mit je 10’000 Franken dotiert.