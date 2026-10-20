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Solothurner Nationalrat Christian Imark verzichtet auf Kandidatur

Keystone-SDA

Der Solothurner SVP-Nationalrat Christian Imark will nicht Nachfolger von Bundesrat Guy Parmelin werden. Der 44-Jährige begründet den Verzicht mit seiner familiären Situation. Seine zwei kleinen Kinder bräuchten ihren Vater.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auch habe er noch laufende Projekte, sagte Imark am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit eine Meldung von SRF. Imark gehört seit November 2015 dem Nationalrat an.

Als Einzige hat bisher die Genfer Nationalrätin und SVP-Vizepräsidentin Céline Amaudruz ihr Interesse für eine Kandidatur angemeldet. Parmelin hatte nach elf Jahren im Bundesrat Anfang Oktober seinen Rücktritt bekannt gegeben. Gewählt wird Parmelins Nachfolgerin oder Nachfolger am 9. Dezember im Rahmen der Wintersession.

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