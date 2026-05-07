Sonnmatt Luzern und B. Braun Medical erhalten IV-Award 2026

Keystone-SDA

Die Sonnmatt Luzern und die B. Braun Medical AG haben den diesjährigen IV-Award des Kantons Luzern erhalten. Ausgezeichnet werden sie für ihr Engagement bei der beruflichen Eingliederung von Mitarbeitenden mit Beeinträchtigungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beide Betriebe arbeiteten mit der IV-Stelle zusammen, um Mitarbeitende mit gesundheitlichen Problemen im Arbeitsprozess zu halten oder wieder einzugliedern, teilte das Sozialversicherungszentrum WAS IV Luzern am Donnerstag mit.

Die Sonnmatt Luzern unterstützt betroffene Mitarbeitende im Betrieb gezielt und begleitet sie bei gesundheitlichen Herausforderungen, wie es hiess. Die B. Braun Medical AG setzt laut Mitteilung ebenfalls auf eine enge Zusammenarbeit mit der IV und betont die Bedeutung der Förderung von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit.

Die Auszeichnung soll Firmen sichtbar machen, die den Grundsatz «Eingliederung vor Rente» umsetzen, wird die Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektorin Michaela Tschuor (Mitte) in der Mitteilung zitiert.

Der IV-Award ist mit je 10’000 Franken dotiert. Der Preis wird seit 2014 vergeben. Das Preisgeld stammt aus dem Zinsertrag eines Fonds, den die WAS IV nach einer Erbschaft bilden konnte.