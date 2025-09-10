The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Sperrungen wegen Bauarbeiten der SBB in Moutier BE

Keystone-SDA

Im Rahmen der Bauarbeiten am Bahnhof Moutier installieren die SBB am Wochenende eine Fahrbahnplatte für die neue Eisenbahnbrücke über der Rue de L'Est. Dies hat diverse Verkehrseinschränkungen zur Folge, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bahnverkehr wird dafür von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 05.00 Uhr unterbrochen und es werden Ersatzbusse eingesetzt, wie es in der Mitteilung heisst. Laut den SBB ist mit längeren Reisezeiten zu rechnen.

Die Rue de L’Est unterhalb der Baustelle werde ebenfalls gesperrt. Die Strasse bleibt bis zum 13. Dezember geschlossen, heisst es weiter. Das gelte von Donnerstag um 7 Uhr bis zum 19. September um 17 Uhr auch für Fussgänger.

Die Bauarbeiten zur Modernisierung des Bahnhofs haben im April 2024 begonnen und sollen bis Frühjahr 2026 abgeschlossen sein, wie die SBB schreiben. Der Bahnhof soll bereits Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft