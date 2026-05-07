St. Galler Fussballfans reisen mit 10 Extrazügen an den Cupfinal

Keystone-SDA

In St. Gallen herrscht Cupfinal-Euphorie. Die Nachfrage nach Tickets für den Cupfinal in Bern vom 24. Mai übersteigt das St. Galler Kontingent bei weitem. Die SBB stellen für die Ostschweizer Fussballfans zehn Extrazüge zur Verfügung.

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(Keystone-SDA) Am Samstag stehen die Ostschweizerinnen und Ostschweizer Schlange, um sich zwei Wochen vor dem grossen Spiel an den Kassen im Kybunpark ein Ticket für den Cupfinal zu sichern. Wer jedoch ein Ticket kaufen will, muss eine gültige Saisonkarte für die Heimspiele des FC St. Gallen vorweisen.

Für die laufende Saison besitzen um die 12’000 Fans eine solche Dauerkarte. Es ist davon auszugehen, dass die allermeisten von ihnen dabei sein wollen, wenn sich der FC St. Gallen am Pfingstsonntag in Bern gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy duelliert. Für Nicht-Saisonkartenbesitzerinnen und -Besitzer dürfte es deshalb äusserst schwierig werden, tatsächlich ein Cupfinal-Ticket in Händen halten zu können. Üblicherweise erhalten beide Clubs für den Cupfinal ein Kontingent von je 12’500 Tickets.

In den freien Verkauf gehen nur Tickets, die nach dem Vorverkauf an Saisonabonnentinnen und -abonnenten noch übrig bleiben, teilte der FC St. Gallen mit. Und dabei werden jene Fans ein Vorkaufsrecht geniessen, die beim Viertelfinal-Heimspiel gegen den FC Basel ein Ticket erworben hatten.

Lausanne verschenkt Tickets

Leise Hoffnung schöpfen die St. Galler beim Gegner, falls das unterklassige Lausanne-Ouchy sein Kontingent nicht ausschöpft. «Sollten nicht alle Tickets über die Finalisten abgesetzt werden, geht Mitte Mai eine kleine Menge an Tickets via Ticketmaster in den öffentlichen Verkauf», schreibt der Schweizer Fussballverband auf seiner Website.

In der Westschweiz ist die Nachfrage nach dem Spiel jedenfalls deutlich geringer. Der Challenge-Ligist verteilt sogar einen grossen Teil der ihm zugestandenen Tickets kostenlos an junge Fans. Mit dieser Aktion, für deren Kosten ein Sponsor aufkommt, will der Klub gezielt Kinder und Jugendliche ins Stadion bringen und so für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Im Schnitt besuchen weniger als 700 Zuschauer die Ligaspiele des Lausanner Clubs im Stadion Pontaise.

Zehn Extrazüge ab St. Gallen

Die St. Galler Cup-Euphorie spüren auch die SBB. Zehn Extrazüge für die Fans eines Cupfinalisten seien ungewöhnlich viele, erklärte eine Sprecherin der SBB der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. In einem Zug können rund 800 Fans transportiert werden.

Zum Vergleich: Für ein Spiel der Super-League setzen die SBB durchschnittlich 2,3 Extrazüge ein. «In der Saison 2024/2025 haben wir für 167 Spiele der Swiss Football League 386 Extrazüge gefahren», erklärte die Sprecherin.

Mit dem Pokal gibt es eine Freinacht

Der älteste Fussballclub der Schweiz bewegt weiter über die Stadt St. Gallen hinaus. Sein Stadion mit 20’660 Sitz- und Stehplätzen ist regelmässig ausverkauft. Die Fans gelten als treu und leidenschaftlich, die Atmosphäre als stimmungsvoll.

Der FC St. Gallen zählt zu den grossen Clubs, hat jedoch eine kleine Pokalsammlung. Nur zweimal – im Abstand von fast hundert Jahren – gewann der Club die Schweizer Meisterschaft. Den Cup sicherten sich die Ostschweizer lediglich ein einziges Mal. 1969 bezwangen sie Bellinzona im Final mit 2:0.

Seither scheiterten die St. Galler bei vier Finalteilnahmen gegen Young Boys, Lausanne-Sport, Luzern und Lugano. Dennoch geniesst der Traditionsclub aus St. Gallen grosses Prestige im Schweizer Fussball.

Am 24. Mai erwartet die Stadt ihre Fussballer am Abend zurück aus Bern. Falls sie den Pokal dabei haben, gibt es eine Freinacht.