St. Galler Polizei geht Meldungen wegen angesprochener Kinder nach

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat seit Montag drei Meldungen erhalten, dass unbekannte Männer in Rorschach SG und Rorschacherberg SG aus Autos heraus Kinder angesprochen haben sollen. Die Polizei verstärkt gemäss einer Mitteilung ihre Präsenz.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Montagnachmittag ging die erste Meldung ein, dass in Rorschach ein Schüler von einem unbekannten Mann aus dem Auto heraus angesprochen wurde. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung. Am Dienstag und Mittwoch folgten ähnliche Meldungen zu einer Schülerin respektive einem Schüler. Ob ein Zusammenhang besteht, wird geprüft.

Polizeipatrouillen konnten vor Ort jeweils nichts feststellen. Die Beschreibungen aus den drei Meldungen passen jedoch auf eine Person, die in Rorschach Flyer in einem Briefkasten verteilte.

Die Polizei nehme weiterhin jede Meldung ernst und gehe diesen nach, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Wenig zielführend seien hingegen Warnmeldungen über die Sozialen Medien.

«Wenn über die Sozialen Medien Aufrufe gestartet werden, kann das eine Dynamik annehmen, bei der plötzlich viele Falschmeldungen kursieren und nicht verifizierte Informationen in den Umlauf geraten», so der Sprecher der Kantonspolizei. Dies könne zu weiteren Unsicherheiten führen.