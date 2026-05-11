Stadion des FC Thun neu nach Krankenkasse benannt

Keystone-SDA

Die Stockhorn-Arena ist schon bald Geschichte: Die Heimstätte des Schweizer Meisters FC Thun heisst ab nächster Saison "Visana Stadion".

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(Keystone-SDA) Das hat der FC Thun am Montag bekanntgegeben. Im Rahmen der Stadionpartnerschaft zahlt die Krankenversicherung bis 2036 einen jährlichen Förderbeitrag an die Jugend- und Frauenförderung des FC Thun von 300’000 Franken, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt. Auch müssen die Thuner weiterhin keine Miete für die Benutzung des Stadions bezahlen.

Bekannt wird diese Umbenennung knapp zwei Wochen, nachdem der Nationalrat eine Motion angenommen hat, die das Sponsoring durch Schweizer Krankenkassen auf kleine und lokale Initiativen beschränken will. Das Sponsern grosser Klubs soll nicht mehr erlaubt sein.

Der Nationalrat stimmte der Motion von Lorenzo Quadri (Lega/TI) mit 117 zu 71 Stimmen und mit 4 Enthaltungen zu, die eine Anpassung des Krankenversicherungsgesetzes verlangt.

Die Stockhorn-Arena ist seit 2011 die Heimstätte des FC Thun. Sie fasst rund 10’000 Zuschauende.