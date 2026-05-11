Stadt Luzern setzt Zeichen gegen Queerfeindlichkeit

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern hat zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit eine Plakatkampagne und eine queere Stadtführung angekündigt. Damit will die Stadt ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Respekt setzen, wie sie am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Vier Slogans auf Plakaten rufen zu Offenheit und Akzeptanz auf. «Respekt kennt kein Geschlecht» lautet einer der Slogans, «Unsere Stadt ist so vielfältig wie Du» ein anderer.

Am 17. Mai führt zudem eine Drag Queen durch Luzern und erzählt Geschichten aus dem queeren Leben. Stadtpräsident Beat Züsli (SP) betonte im Communiqué, Diskriminierung habe in Luzern keinen Platz.