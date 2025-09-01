The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stadt Luzern startet ein Pilotprojekt für Betreuung und Entlastung

Keystone-SDA

Ab heute Montag testet die Stadt Luzern eine neue Finanzierung von Betreuungs- und Entlastungsangeboten für betreuungsbedürftige Menschen. Ziel ist es, Angehörige besser zu entlasten und individuelle Lösungen zu fördern, teilte die Stadt am Montag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem Projekt «Individuelle Betreuungs- und Entlastungsbeiträge (IBE)» übernimmt die Stadt Luzern neu die Hälfte der ungedeckten Betreuungskosten sowie die gesamten Transportkosten für unterstützte Aufenthalte, zum Beispiel in Tages- oder Nachtplätzen, Ferienbetten oder bei Kurzzeitaufenthalten.

Laut Mitteilung haben vor allem ältere Menschen, in Ausnahmefällen auch jüngere Betroffene mit Demenz Anspruch auf die Leistung.

Anträge können ab September gestellt werden, zunächst rückwirkend bis 1. Juli. Der maximal mögliche Jahresbeitrag pro Person beträgt 8000 Franken. Das Pilotprojekt wird begleitet von der Hochschule Luzern. Eine Entscheidung über eine dauerhafte Einführung fällt laut Communiqué voraussichtlich 2028.

Das Modell sei ein «innovatives Modell», das betreuungsbedürftige Menschen und ihre Angehörigen entlaste und für andere Städte und Gemeinden Vorbild sein könne, wird die städtische Sozial- und Sicherheitsdirektorin Melanie Setz (SP) in der Mitteilung zitiert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft