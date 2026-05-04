Stadtberner Freibäder starten in die Sommersaison

Keystone-SDA

Die Stadtberner Freibäder Lorraine, Wyler und Weyermannshaus starten am kommenden Samstag in die Sommersaison. Das Marzili eröffnet gegen Ende Monat gestaffelt, wie die Stadt Bern am Montag mitgeteilt hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Marzili wird derzeit saniert. Deshalb geht es ab dem 23. Mai und wenn die erste Sanierungsetappe abgeschlossen ist, schrittweise in Betrieb, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. In einer ersten Phase wird nur der Aareschwumm möglich sein, inklusive geöffnetem Schwimmkanal und Bueber-Seeli. Die Inbetriebnahme der neuen Wasserbecken soll voraussichtlich Mitte Juni stattfinden.

Ebenfalls saniert wird momentan die denkmalgeschützte Ka-We-De. Die reguläre Wiedereröffnung ist für den Herbst 2026 geplant, wie es weiter hiess. Während der Schulferien plant die Stadt einen Testbetrieb für die Öffentlichkeit.

Die Freibadsaison dauert in Bern bis am 13. September.