Stadtluzerner Energieversorger EWL erneuert Grundwasserpumpwerk

Keystone-SDA

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Der städtische Energieversorger EWL hat das Grundwasserpumpwerk Thorenberg im Ortsteil Littau für 4,2 Millionen Franken erneuert. Die Anlage verfügt neu unter anderem über neue Pumpen, eine Notstromversorgung und eine moderne Steuerung, wie das Unternehmen mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Pumpwerk wurde praktisch bis auf die Grundmauern zurückgebaut und innen neu aufgebaut, wie die EWL mitteilte. Viele Anlagen hatten «das Ende ihrer Lebensdauer erreicht» oder entsprachen nicht mehr dem Stand der Technik.

Das erneuerte Werk verfügt über sechs Hochleistungspumpen. Sie transportieren das Wasser zum Quellwasserwerk Sonnenberg, zum Reservoir Gütsch und in die Druckzone Littau. Zudem wurden Leitungen, Armaturen, Stromanschlüsse, Schaltschränke und die Steuerung ersetzt. Auf dem Dach wurde eine PV-Anlage installiert.

Für Stromausfälle steht neu ein Notstromgenerator zur Verfügung. Ein 10’000-Liter-Dieseltank soll den Betrieb auch bei längeren Unterbrüchen ermögliche, wie es hiess.

Das Pumpwerk Thorenberg transportiert Grundwasser aus dem Tal der Kleinen Emme. Dieses macht rund fünf Prozent der Trinkwassermenge der Stadt Luzern aus. Das Wasser wird grösstenteils zum Quellwasserwerk Sonnenberg geführt und dort mit anderem Trinkwasser gemischt.