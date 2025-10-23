Stall in Wädenswil brennt nieder

Keystone-SDA

In Wädenswil ist am Donnerstagmorgen ein Stall niedergebrannt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken.

(Keystone-SDA) Die verletzte Person, ein Landwirt, konnte mehrere Rinder rechtzeitig aus dem Stall treiben, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Eine grössere Menge Diesel lief aus einem Tank.

Die ausgerückte Feuerwehr ergriff Massnahmen, um die umliegenden Gewässer zu schützen. Das betroffene Erdreich musste ausgebaggert und entsorgt werden.

Die Meldung, dass der Stall brannte, ging um 7.50 Uhr ein. Der Brand führte zu einer grossen Rauchentwicklung, die weit herum zu sehen war. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.