Steinhausen ZG wählt neues Gemeindepräsidium am 30. November

Keystone-SDA

Nach dem Wechsel von Gemeindepräsident Andreas Hausheer (Mitte) in den Zuger Regierungsrat wählt Steinhausen am 30. November ein neues Gemeindepräsidium. Bis dahin führen die übrigen Ratsmitglieder die Geschäfte interimistisch.

1 Minute

(Keystone-SDA) Um die Kontinuität der Gemeindegeschäfte sicherzustellen, übernimmt Vizegemeindepräsident Andreas Hürlimann (Grüne) ab 2. Oktober interimistisch das Präsidium, teilte die Gemeinde in einem Communiqué mit. Gemeinderätin Andrea Keller-Cathry (FDP) führt vorübergehend die Abteilung Finanzen und Volkswirtschaft.

Die Ergänzungswahlen finden am 30. November statt. Falls ein zweiter Wahlgang erforderlich wird, ist dieser für den 25. Januar 2026 vorgesehen, wie es hiess.

Der amtierende Gemeindepräsident Andreas Hausheer (Mitte) tritt am 2. Oktober sein Amt als Regierungsrat des Kantons Zug an. Er folgt damit auf Martin Pfister (Mitte), der seit dem 1. April Mitglied des Bundesrates ist.