The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Steinhausen ZG wählt neues Gemeindepräsidium am 30. November

Keystone-SDA

Nach dem Wechsel von Gemeindepräsident Andreas Hausheer (Mitte) in den Zuger Regierungsrat wählt Steinhausen am 30. November ein neues Gemeindepräsidium. Bis dahin führen die übrigen Ratsmitglieder die Geschäfte interimistisch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um die Kontinuität der Gemeindegeschäfte sicherzustellen, übernimmt Vizegemeindepräsident Andreas Hürlimann (Grüne) ab 2. Oktober interimistisch das Präsidium, teilte die Gemeinde in einem Communiqué mit. Gemeinderätin Andrea Keller-Cathry (FDP) führt vorübergehend die Abteilung Finanzen und Volkswirtschaft.

Die Ergänzungswahlen finden am 30. November statt. Falls ein zweiter Wahlgang erforderlich wird, ist dieser für den 25. Januar 2026 vorgesehen, wie es hiess.

Der amtierende Gemeindepräsident Andreas Hausheer (Mitte) tritt am 2. Oktober sein Amt als Regierungsrat des Kantons Zug an. Er folgt damit auf Martin Pfister (Mitte), der seit dem 1. April Mitglied des Bundesrates ist.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft