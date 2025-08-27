The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Steinhauser Stromversorger senkt die Preise auf 2026

Keystone-SDA

Die Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG senkt ihre Tarife auf 2026 deutlich. Ein durchschnittlicher Haushalt mit vier Personen soll im neuen Jahr 22 Prozent weniger für den Strom bezahlen, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Entsprechend würde ein Haushalt etwa 300 Franken sparen. Über alle Angebote senkt das Unternehmen den Energiepreis gar um durchschnittlich rund 36 Prozent.

Als Grund nannte das Unternehmen gesunkene Beschaffungskosten sowie tiefere Netznutzungsgebühren.

Nach der Senkung liegen die Preise wieder auf dem Niveau von 2022. Die sprunghaften Anstiege der Preise 2023 und 2024 sind durch den Russischen Krieg in der Ukraine begründet gewesen.

«In absehbarer Zeit» wolle die Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG einen Einheitstarif einführen, der die bisherigen Hoch- und Niedertarife ablösen soll. Dies aufgrund des wachsenden Anteils an Solarstrom. «Bereits heute gibt es an sonnigen Tagen zeitweise ein Überangebot an Strom», hiess es in der Mitteilung weiter.

Für das kommende Jahr halte das Unternehmen jedoch noch an den beiden Tarifarten fest. Der preisliche Unterschied wird jedoch kleiner.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft