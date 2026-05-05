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Strasse über den Gotthardpass öffnet am Freitag

Keystone-SDA

Der Gotthardpass ist ab dem kommenden Freitag um 11 Uhr wieder für den Strassenverkehr geöffnet. Dank geringer Schneemengen sind die Räumungs- und Instandsetzungsarbeiten auf der Passstrasse schneller als erwartet vorangeschritten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Dies ermögliche eine frühere Aufhebung der Wintersperre, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mit. Die Gotthard-Passstrasse stehe somit für die verkehrsintensive Reisezeit an Auffahrt und Pfingsten als Entlastung der A2 Nord-Süd-Achse zur Verfügung.

Mit der Öffnung der Passstrasse werde auch die saisonale Verlängerung der Ausfahrt A2 Göschenen wieder in Betrieb genommen. Die verlängerte Ausfahrtsspur ist rund drei Kilometer lang, beginnt unmittelbar nach der Einfahrt Wassen und soll die Gemeinde vor Ausweichverkehr schützen.

Ab dem Auffahrtswochenende werde auch am Südportal des Gotthard-Strassentunnels die Sonderfahrspur Airolo/Pässe Cupra (Corsia di uscita preferenziale Airolo/Passi – Vorzugs-Ausfahrtsspur Airolo/Pässe) zur Verfügung stehen.

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