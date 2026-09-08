Strompreise sinken im kommenden Jahr um rund 4 Prozent

Keystone-SDA

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Die Strompreise gehen 2027 leicht zurück. Laut der Elektrizitätskommission (Elcom) sinken die Tarife im Mittel um vier Prozent. Für einen typischen Haushalt fällt die Stromrechnung auf das Jahr gerechnet um 53 Franken tiefer aus. Doch es gibt regionale Unterschiede.

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(Keystone-SDA) Im Mittel bezahlt ein Haushalt mit einem Verbrauch von 4500 Kilowattstunden im Jahr im kommenden Jahr 26,45 Rappen pro Kilowattstunde. Das sind rund 1,2 Rappen weniger als 2026 und insgesamt 1194 Franken. Das gab die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) am Dienstag bekannt.

Zurückgehen wird der Energietarif, während die Netzkosten und der Messtarif steigen. Für mittelgrosse Betriebe zeige sich ein ähnliches Bild, schrieb die Elcom. Die Stromtarife hätten sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Dass sie insgesamt leicht sinken, sei im Wesentlichen auf günstigere Energiepreise zurückzuführen.

Die Zahlen sind allerdings Medianwerte. Tatsächlich variierten die Tarife je nach Netzbetreiber beträchtlich. Zurückzuführen sei das vor allem auf die grossen Unterschiede bei der Energiebeschaffung. Abhängig sind diese Kosten vom Anteil des selbst produzierten Stroms und der Beschaffungsstrategie.

Die Tarife 2027 der einzelnen Gemeinden und Verteilnetzbetreiber sind online abrufbar, auf der Strompreis-Webseite der Elcom. Per Ende August mussten die rund 580 Stromnetzbetreiber ihre Tarife für die Elektrizität ihrer Kundschaft und der Elcom bekanntgeben.

Schon für das laufende Jahr gingen die Stromtarife im Vergleich zum Vorjahr um rund 4 Prozent zurück. 2025 hingegen hatte der Rückgang zehn Prozent betragen, nach teils grossen Preisanstiegen in den Jahren 2023 und 2024.