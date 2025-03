Die Woche in der Schweiz

In vielen Geschäften hängen Plakate, die auf den Mangel an Schweizer Eiern in den Regalen hinweisen.

Wer zu Ostern Eier färben oder verstecken will, sollte vorausschauend handeln. Zurzeit droht ein Engpass bei Schweizer Eiern. Die Knappheit macht sich bereits in den Verkaufsregalen bemerkbar. Die Lücke in der Inlandproduktion kann aber durch Importe geschlossen werden.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Nachfrage nach Eiern jedes Jahr um Ostern herum sprunghaft ansteigt. Dass die Situation in diesem Jahr so angespannt ist, liegt daran, dass der Eierkonsum generell zunimmt. Früher wurde Eiern nachgesagt, dass sie den Cholesterinspiegel stark erhöhen, heute sind sie rehabilitiert und gelten als gesundes Nahrungsmittel. Vor allem aber fallen Eier in Zeiten der Inflation im Haushaltsbudget weit weniger ins Gewicht als Fleisch.

Logischerweise könnte man annehmen, dass es ausreicht, die Produktion zu erhöhen, um Engpässe zu vermeiden. So einfach ist es aber nicht. «Die Steigerung der heimischen Produktion ist sehr komplex: Sie ist teuer und erfordert viel Arbeit und Zeit. Eine Baubewilligung für einen neuen Hühnerstall zu erhalten, dauert zwei bis drei Jahre, wenn alles gut läuft. Sonst kann es bis zu zehn Jahre dauern», sagt Daniel Würgler, Präsident des Eierproduzentenverbands «GalloSuisse».

Das Versorgungsproblem ist nicht auf die Schweiz beschränkt. In den USA, die seit 2022 stark von der Vogelgrippe betroffen sind, hat sich der Eierpreis mehr als verdoppelt. In Europa ist das Problem vor allem in Frankreich spürbar, wo der Konsum in den letzten zehn Jahren stark zugenommen hat.