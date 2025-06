Die Woche in der Schweiz

Der Schweizer Aussenminister, Bundesrat Ignazio Cassis (links), schüttelt am 11. Juni dem israelischen Aussenminister Gideon Sa’ar in Jerusalem die Hand.

Er sorgte auch diese Woche für Schlagzeilen in der Schweiz: Aussenminister Ignazio Cassis . Zuerst war er wegen zwei Interviews zum Gazakrieg in die Kritik geraten, dann reiste er kurzfristig ins Westjordanland und nach Israel.

Kritik an Cassis gab es in der Presse, im Parlament und aus der Diplomatie, weil er in Interviews die zögerliche Haltung der Schweiz zur humanitären Hilfe im Gazastreifen verteidigte. Er schlage gegenüber Israel wegen dessen Luftangriffen und der Blockade der humanitären Hilfe keinen ausreichend scharfen Ton an, hiess es.

Am Dienstag reiste er kurzfristig in die Region und traf sich im Westjordanland mit dem palästinensischen Premierminister Mohammad Mustafa und in Israel mit dem israelischen Aussenminister Gideon Sa’ar. Dabei forderte er Israel auf, mehr Hilfe für Gaza zuzulassen. Insgesamt war Cassis rund 20 Stunden vor Ort, um sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen.

In einer Medienmitteilung stellte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) die Besuche in einen Zusammenhang mit einer UNO-Konferenz in New York: Vom 17. bis 20. Juni soll dort über eine friedliche Beilegung des Konflikts zwischen Israel und Palästina im Rahmen einer ausgehandelten Zweistaatenlösung verhandelt werden.