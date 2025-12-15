Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Wussten Sie, dass zwei Drittel der rund 10'700 Schweizerinnen und Schweizer in Thailand Männer sind?



Das Land des Lächelns beherbergt die mit Abstand grösste Gemeinschaft von Auslandschweizer:innen in Südostasien. Gleichzeitig existieren viele Klischees zum Land. Doch für die Honorarkonsulin Esther Kaufmann, die für die Region Pattaya zuständig ist, ist diese «viel mehr als ihr Ruf». Hier erfahren Sie, warum.



Wer von Auswanderung spricht, spricht von Reisen, spricht von Pässen. Wenn man im Ausland lebt, kann die Erneuerung des Passes kompliziert sein, sodass man sich mit einem abgelaufenen Dokument wiederfindet. Sind Sie schon einmal mit einem abgelaufenen Schweizer Pass gereist? Das ist die Frage, die ich Ihnen heute stelle.



Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard Sind Sie schon einmal mit einem abgelaufenen Schweizer Pass gereist? Fluggesellschaften verweigern oft das Boarding, falls ein Pass ungültig ist. Welche Lösung haben Sie gefunden? Erzählen Sie uns von Ihren Abenteuern! Nehmen Sie an der Diskussion teil 1 Likes Diskussion anzeigen

«Esther Kaufmann als Honorarkonsulin ist für uns hier in Thailand Gold wert. Sie ist immer bereit einem weiterzuhelfen. Auch ich bin ihr dankbar für so Einiges.

Leser Sildif1

Die Honorarkonsulinnen und -konsuln bilden das unsichtbare Netzwerk der Schweizer Diplomatie. Ihre Rolle ist jedoch unverzichtbar. Hatten Sie schon einmal Kontakt zu einem Schweizer Honorarkonsulat? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in unserer Debatte.

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

Antworten aus der Community

Sich auf das Abenteuer Auswanderung einzulassen, bedeutet einen grossen Sprung ins Ungewisse. Es kann hilfreich sein, zu wissen, was einen erwartet und worauf man besonders achten sollte.

Wir haben daher drei Auslandschweizer:innen gefragt, welchen Tipp sie sich selbst geben würden, wenn Sie nochmals auswandern würden.

Mehr Swiss Abroad Wir haben gefragt: Welchen Tipp würden Sie sich selbst geben, wenn Sie nochmals auswandern würden? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Drei Auslandschweizerinnen, drei Wege ins Ausland – und die Ratschläge, die sie sich heute selbst mit auf die Reise geben würden. Das sagen die Auswandererinnen nach Dänemark, Marokko und Italien. Mehr Wir haben gefragt: Welchen Tipp würden Sie sich selbst geben, wenn Sie nochmals auswandern würden?

Für Sie ausgewählt

Zwei neue Folgen unseres Podcasts «Ade merci, Schweiz» über das Auswandern und Leben im Ausland sind da!

Beim ersten geht es um das Auswandern mit Kindern. Wie bereitet man Kinder darauf vor, ihren Alltag hinter sich zu lassen? Wie hilft man ihnen, sich in ihrem neuen Land wohl zu fühlen? Sollen sie eine öffentliche oder eine internationale Schule besuchen? Soll man die Sprache vor der Abreise lernen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden Sie hier:

Mehr Swiss Abroad Podcast «Ade merci, Schweiz»: Auswandern mit Kindern – Zwischen Aufbruch, Ängsten und Zusammenhalt Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auswandern mit Kindern stellt Familien vor besondere Herausforderungen. In der zweiten Folge des Podcasts «Ade merci, Schweiz» schauen wir uns diese genauer an. Mehr Podcast «Ade merci, Schweiz»: Auswandern mit Kindern – Zwischen Aufbruch, Ängsten und Zusammenhalt

Die zweite Folge, die wir in diesem Newsletter vorstellen, befasst sich mit der Mehrsprachigkeit, die eine Auswanderung oft mit sich bringt.

Eine Linguistin und eine Auslandschweizerin sprechen über die Herausforderungen, Überraschungen und den Balanceakt zwischen der neuen Sprache und der Sprache der Heimat.

Mehr Swiss Abroad Podcast «Ade merci, Schweiz»: Von der Fremdsprache zur zweiten Muttersprache – das sind die Tricks Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In der dritten Episode tauchen wir ein in die Welt der Mehrsprachigkeit. Was passiert, wenn eine neue Sprache unseren Alltag prägt? Wie lernt man die neue Sprache am besten? Mehr Podcast «Ade merci, Schweiz»: Von der Fremdsprache zur zweiten Muttersprache – das sind die Tricks

«Ade merci, Schweiz» können Sie sich auf allen gängigen Podcast-Plattformen anhören oder ansehen. Abonnieren Sie den Podcast, bewerten Sie ihn und schicken Sie mir Ihre Rückmeldungen.

Setzen wir nun unsere Weltreise der Honorarkonsuln fort und begeben uns diesmal nach Pattaya in Thailand und nach Montpellier in Frankreich. Zwei Welten und zwei Honorarkonsul:innen, die sich stark voneinander unterscheiden, aber ein gemeinsames Ziel verfolgen: anderen zu helfen.

Mehr Swiss Abroad Diese Schweizerin begleitet in Pattaya ihre Landsleute – oft auch bis zum Grab Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Esther Kaufmann ist in Pattaya zur wichtigen Anlaufstelle für Schweizer Expats und Rentner:innen geworden. Seit zwei Jahren ist sie Schweizer Honorarkonsulin an Thailands Ostküste. Mehr Diese Schweizerin begleitet in Pattaya ihre Landsleute – oft auch bis zum Grab

Mehr Swiss Abroad Dieser Honorarkonsul rückt in Südfrankreich die Schweiz ins rechte Licht Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Tessiner ist stark im regionalen Wirtschaftsgefüge verankert. Zwischen persönlichem Engagement, diplomatischem Protokoll und heiklen Situationen. Mehr Dieser Honorarkonsul rückt in Südfrankreich die Schweiz ins rechte Licht

Auswandern leicht gemacht

Wenn man mehrere Jahre im Ausland gelebt hat und danach in die Schweiz zurückkehrt, gilt es eine Reihe von Formalitäten zu erledigen.

Weniger bekannt ist vielleicht, dass auch unsere vierbeinigen (manchmal zweibeinigen) Freunde mehrere Bedingungen erfüllen müssen, um die Schweizer Grenze passieren zu dürfen. Bei bestimmten Tierarten oder Herkunftsländern ist es ratsam, sich frühzeitig darum zu kümmern.

Hier unsere Tipps, um problemlos durch den Zoll zu kommen:

Mehr Auswandern Haustier im Ausland? So bereiten Sie die Rückkehr in die Schweiz vor Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Was müssen Sie bei der Einfuhr von Haustieren in die Schweiz beachten? Wir haben das Wichtigste zusammengetragen. Mehr Haustier im Ausland? So bereiten Sie die Rückkehr in die Schweiz vor

Wenn Sie (noch) nicht Teil der Auslandschweizer-Community sind – oder wenn jemand aus Ihrem Umfeld diesen Schritt wagen möchte, finden Sie auf unserer Seite «Auswandern leicht gemacht» zuverlässige Informationen zu Themen wie Leben im Ausland, Steuern, Vorsorge, Familie oder Rückkehr in die Schweiz.

Offizielle Informationen sind beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) erhältlich, und zusätzliche Ratschläge können bei der Auslandschweizer-Organisation (ASO) eingeholt werden.

Ungewöhnliche Schweiz

🔍 Jede Woche bietet Ihnen Swissinfo überraschende Artikel über Schweizer Besonderheiten und Kuriositäten.

Mehr Ungewöhnliche Schweiz Der Ententanz – ein Schweizer Akkordeonist brachte die Welt zum Watscheln Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Schweizer komponierte die Melodie des «Ententanzes» auf dem Akkordeon, um das Après-Ski in Davos zu beleben. Das Lied wurde zum Welthit. Mehr Der Ententanz – ein Schweizer Akkordeonist brachte die Welt zum Watscheln

Mehr Ungewöhnliche Schweiz Ein 260-Meter-Wolkenkratzer in Zermatt? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein 62-stöckiger Wohnturm mit Blick auf das Matterhorn. Visionär oder übertrieben? Mehr Ein 260-Meter-Wolkenkratzer in Zermatt?

Mehr Ungewöhnliche Schweiz Ist diese Freiburger Gemeinde wirklich die kleinste Stadt Europas? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Mehrere Städte beanspruchen den inoffiziellen Titel «kleinste Stadt Europas» für sich. Unter ihnen ist Rue im Kanton Freiburg eine Anwärterin. Mehr Ist diese Freiburger Gemeinde wirklich die kleinste Stadt Europas?

