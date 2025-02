Heute in der Schweiz

Drei Jahre nach dem Beginn der russischen Invasion in ihrem Land versichert die ukrainische Botschafterin in Bern, dass die Schweiz eine wichtige Plattform für Verhandlungen bleibt und auch weiterhin eine solche Rolle einnehmen wird. In mehreren Schweizer Städten versammelten sich rund tausend Menschen, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu zeigen.

In einem Interview mit den deutschsprachigen Zeitungen der Tamedia-Gruppe lobt Iryna Venediktova, die ukrainische Botschafterin in der Schweiz, die Unterstützung der Schweiz, die «uns täglich in einer sehr schwierigen Zeit hilft». Besonders hebt sie hervor, dass Bern in den Ausbau der demokratischen Institutionen der Ukraine investiere, insbesondere in Bereichen wie der Energieinfrastruktur und der Justiz.

Venediktova fordert die Schweiz auf, ihre Politik bezüglich eingefrorener russischer Vermögenswerte an der Europäischen Union auszurichten. Sie plädiert dafür, dass Bern die Zinsen aus den eingefrorenen russischen Staatsgeldern an die Ukraine überweist.

Sie zeigt sich auch verständnisvoll gegenüber den Äusserungen von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, die die Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance in München Mitte Februar als «liberal» bezeichnete. Für Iryna Venediktova ist die Position der Schweiz gegenüber der Ukraine jedoch «absolut klar». Sie sei überzeugt, dass die Schweiz weiterhin «die internationale Ordnung und das Recht unterstützen wird».

Unterdessen erklärte der Kommandant der Schweizer Armee, Thomas Süssli, am Sonntag im Sonntagsblick, dass das Land bereit wäre, 200 Soldaten für eine Friedensmission an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland bereitzustellen. Dies setze jedoch einen Waffenstillstand sowie die Zustimmung sowohl Russlands als auch der Ukraine für den Einsatz einer UN-Friedensmission voraus. Diese Aussagen stiessen auf Kritik seitens rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP).

In der gesamten Schweiz nahmen am Sonntag Hunderte Menschen an einer Kundgebung zur Unterstützung der Ukraine in Genf und Bern teil. Weitere Demonstrationen waren für heute geplant, dem dritten Jahrestag der russischen Invasion.