Heute in der Schweiz

In einem Schreiben an die Mitarbeitenden hat Roche angekündigt, dass die «Chief Diversity Offices» in Basel und den USA umbenannt und neu ausgerichtet werden.

In einem Schreiben an die Mitarbeitenden kündigte Roche an, dass die «Chief Diversity Offices» in den USA und Basel umbenannt und neu ausgerichtet werden.

Roche beschäftigt in den USA mit 26’000 Mitarbeiter:innen ein Viertel der gesamten Belegschaft – so viel wie in keinem anderen Land. Rund die Hälfte des Umsatzes erzielte der Pharmakonzern 2024 in den USA. Weil der US-Markt für den Konzern so wichtig sei, gelten die neuen Spielregeln nicht nur dort, sondern auf globaler Ebene, schreibt Roche.

Der Konzern wird künftig keine Frauenquote bei Führungspositionen mehr anstreben. Bislang galt ein Zielwert von 38 Prozent. Auch bei der kulturellen Vielfalt wird das Ziel, 19 Prozent ethnische Minderheiten zu beschäftigen, gestrichen. Statt auf «Diversität» werde Roche nun nur noch auf «Inklusion und Zugehörigkeit» setzen.

Roche ist nicht der einzige Konzern, der seine Diversitätsziele aufgibt. Auch die Grossbank UBS kippt diese Ziele. Im Jahresbericht von 2023 waren die Wörter «Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung» noch 21-mal enthalten. Dieses Jahr sind diese Wörter vollständig verschwunden, wie unter anderem die NZZ berichtete.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt, dies unterstreiche einen wachsenden Trend bei Banken und Unternehmen in Europa, die ihre Politik als Reaktion auf die Antidiversitätsbewegungen in den USA zunehmend anpassen würden.