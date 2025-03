Heute in der Schweiz

Suche nach Vermissten in den Trümmern eines Gebäudes in Bangkok.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 hat am Freitag das Zentrum von Burma erschüttert. Die Erdstösse waren bis nach Thailand und China zu spüren. Diese Intensität ist eher selten: Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 7 auf der nach oben offenen Richterskala treten im Durchschnitt nur alle 100 Jahre auf. Fachleute befürchten, dass es in den betroffenen Ländern zu Nachbeben kommen könnte.

Die Zahl der Opfer ist momentan noch unklar, sie könnte aber sehr hoch sein. In Burma und Thailand wurden bereits mehrere Dutzend Opfer gezählt. Die Zahlen über Schäden und Todesopfer seien noch «sehr provisorisch», sagte György Hetényi, Geophysiker und Professor an der Universität Lausanne, in den Nachrichten des französischsprachigen Schweizer Fernsehens RTS.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten hat nach eigenen Angaben noch keine Informationen über mögliche Schweizer Opfer, die Abklärungen seien aber im Gang. Rund 50 Schweizerinnen und Schweizer leben in Burma, über 13’000 in Thailand, wobei die meisten in den weniger betroffenen Regionen Thailands leben.

Schweizerinnen und Schweizer, die direkt von den Ereignissen betroffen sind, können sich an die Schweizer Vertretungen vor Ort oder an die Helpline des EDA in Bern unter der Nummer +41 800 24 7 365 oder per E-Mail an mailto:helpline@eda.admin.ch wenden.