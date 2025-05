Heute in der Schweiz

Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved.

Das japanische Unternehmen Takata hatte die Autoindustrie mit fehlerhaften Airbags beliefert. Die Ammoniumnitrat enthaltende Aufblaskapsel baut sich mit der Zeit ab und kann bei einem Unfall oder auch spontan explodieren, vor allem in feuchtwarmem Klima. Bei der Explosion können weggeschleuderte Metallteile schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

Takata-Airbags haben in den letzten zehn Jahren weltweit mindestens 44 Todesfälle verursacht. Der Fall führte zur grössten Rückrufaktion in der Geschichte der Automobilindustrie, da diese Airbags in bis zu 20% der Fahrzeuge fast aller Marken eingebaut wurden.

In der Schweiz begann die Rückrufkampagne bereits 2010. Aber im Frühjahr 2025 hatten 21 Marken den Austausch der defekten Airbags noch immer nicht abgeschlossen. Die Zahlen sind sehr vage, aber es wird geschätzt, dass in der Schweiz immer noch fast 100’000 Fahrzeuge mit problematischen Airbags unterwegs sind. Die am stärksten betroffenen Marken sind BMW, VW, Citroën und Toyota. Zum Glück gab es in der Schweiz – bis jetzt – keine schweren Unfälle.