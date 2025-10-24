Heute in der Schweiz

Derzeit müssen in der Schweiz nur Männer einer Dienstpflicht in der Armee, im Zivildienst oder im Zivilschutz nachkommen.

Die erste SRG-Umfrage im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmungen vom 30. November zeigt eine deutliche Ablehnung gegenüber der Erbschaftssteuer-Initiative der Jungsozialist:innen . Bei der Bürgerdienstpflicht halten sich Ja- und Nein-Seite praktisch die Waage.

Die Initiative «Für eine engagierte Schweiz» will die Wehrpflicht für Männer auf eine allgemeine Dienstpflicht für alle Schweizer Stastsbürger:innen ausweiten. Somit müssten auch Frauen einen Dienst für die Allgemeinheit und die Umwelt leisten. Der Dienst könnte in der Armee, im Zivilschutz oder in anderen Bereichen absolviert werden.

Laut der SRG-Umfrage hätten 48 Prozent der Teilnehmenden für die Vorlage gestimmt, 46 Prozent dagegen. 6 Prozent sind unentschieden. Zwar sind die Chancen für die Initiative noch intakt, aber gut sieht es nicht aus. Volksinitiativen neigen im Laufe des Abstimmungskampfs dazu, an Zustimmung zu verlieren.

Die «Initiative für eine Zukunft» der Jungsozialist:innen steuert ihrerseits eindeutig auf eine Niederlage an der Urne zu. Hier sind 49 Prozent der Befragten klar dagegen und weitere 13 Prozent eher dagegen. Nur 38 Prozent sind dafür.

Die Erbschaftssteuer-Initiative will eine Steuer von 50 Prozent für Vermögen über 50 Millionen Franken einführen, die an Nachkommen vererbt oder verschenkt werden. Die dadurch eingenommenen Gelder sollen zur Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt werden.