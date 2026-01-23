Die Schweiz mag klein sein, aber Davos ist noch kleiner und der Bergferienort stösst zunehmend an seine Grenzen. Dieser Druck könnte dazu führen, dass Davos das WEF verliert .

Zwar waren die mehr als 50 Jahre als Gastgeber des WEF sowohl für die Landesregierung als auch für die lokalen Organisatoren ein Erfolg, doch das stetige Wachstum an Teilnehmenden und Nebenanlässen hat einen hohen Preis: «Die Infrastruktur ist am Anschlag», schreibt der Blick.

Larry Fink, Co-Präsident des WEF, sagte der Financial Times, dass alternative Gastgeberstädte in Betracht gezogen würden, darunter Detroit, Dublin, Jakarta und Buenos Aires. Aussenminister Ignazio Cassis erklärte: «Das WEF ist für die Schweiz enorm wichtig. Der Bundesrat ist sich sehr bewusst, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um das WEF in der Schweiz zu halten.» Bisher gab es jedoch keine öffentliche Stellungnahme von Finks Schweizer Kollege André Hoffmann.

Laut Blick werden Pläne diskutiert, die meisten Privatfahrzeuge während der WEF-Woche aus Davos zu verbannen. Nicht-Einwohnende und Gäste ohne Spezialakkreditierung müssten an Sicherheitskontrollpunkten weiter unten im Tal parken.

Doch während Regierungen und Organisatoren über den künftigen Standort des Forums debattieren, findet ein Grossteil des «echten WEF» weiterhin hinter den Türen privater Wohnhäuser statt.

In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), die ihn als «den geheimen Gastgeber des WEF» bezeichnete, bot Marc Wegenstein einen seltenen Einblick hinter die Kulissen der Wohnimmobilien in Davos, in denen VIP-Gäste während des WEF wohnen und Kontakte pflegen. Er hat alle Arten von Anfragen erfüllt: fermentierte Pferdemilch, Anti-Schuppen-Shampoo und gelegentlich eine Portion Kaviar (allerdings wird dies seit dem Wegbleiben der Russinnen und Russen weniger nachgefragt, so Wegenstein). Sollte das WEF jemals umziehen, scheint eines sicher: Den Charme des Alpendorfs, der die Hinterbühnen-Diplomatie von Davos seit langem prägt, wäre nur schwer zu reproduzieren.