Viele Zugeständnisse und Handschläge wurden dieses Jahr am WEF ausgetauscht. Die Schweizer Regierung verhält sich weitgehend zurückhaltend zu dem von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen «Friedensrat», um die guten Beziehungen zu Washington inmitten laufender Zollverhandlungen zu wahren. Ein Zugeständnis, das die Schweiz nicht zu machen bereit ist, ist die Aufgabe von Davos als Heimat des WEF.
Und während die WEF-Teilnehmenden den Ferienort in den Bergen verlassen, buchen andere in der Schweiz ihre Ferien. Wohin verreisen Schweizer Reisende – und welche Region verzeichnet weniger Schweizer Besuchende?
Die Schweiz mag klein sein, aber Davos ist noch kleiner und der Bergferienort stösst zunehmend an seine Grenzen. Dieser Druck könnte dazu führen, dass Davos das WEF verliert.
Zwar waren die mehr als 50 Jahre als Gastgeber des WEF sowohl für die Landesregierung als auch für die lokalen Organisatoren ein Erfolg, doch das stetige Wachstum an Teilnehmenden und Nebenanlässen hat einen hohen Preis: «Die Infrastruktur ist am Anschlag», schreibt der Blick.
Larry Fink, Co-Präsident des WEF, sagte der Financial Times, dass alternative Gastgeberstädte in Betracht gezogen würden, darunter Detroit, Dublin, Jakarta und Buenos Aires. Aussenminister Ignazio Cassis erklärte: «Das WEF ist für die Schweiz enorm wichtig. Der Bundesrat ist sich sehr bewusst, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um das WEF in der Schweiz zu halten.» Bisher gab es jedoch keine öffentliche Stellungnahme von Finks Schweizer Kollege André Hoffmann.
Laut Blick werden Pläne diskutiert, die meisten Privatfahrzeuge während der WEF-Woche aus Davos zu verbannen. Nicht-Einwohnende und Gäste ohne Spezialakkreditierung müssten an Sicherheitskontrollpunkten weiter unten im Tal parken.
Doch während Regierungen und Organisatoren über den künftigen Standort des Forums debattieren, findet ein Grossteil des «echten WEF» weiterhin hinter den Türen privater Wohnhäuser statt.
In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), die ihn als «den geheimen Gastgeber des WEF» bezeichnete, bot Marc Wegenstein einen seltenen Einblick hinter die Kulissen der Wohnimmobilien in Davos, in denen VIP-Gäste während des WEF wohnen und Kontakte pflegen. Er hat alle Arten von Anfragen erfüllt: fermentierte Pferdemilch, Anti-Schuppen-Shampoo und gelegentlich eine Portion Kaviar (allerdings wird dies seit dem Wegbleiben der Russinnen und Russen weniger nachgefragt, so Wegenstein). Sollte das WEF jemals umziehen, scheint eines sicher: Den Charme des Alpendorfs, der die Hinterbühnen-Diplomatie von Davos seit langem prägt, wäre nur schwer zu reproduzieren.
Um die wahre Reaktion der Schweiz auf Donald Trumps vorgeschlagenen «Friedensrat» einschätzen zu können, wäre es wohl am besten, eine Fliege an der Wand in einer Davoser Residenz zu sein. Offiziell hat die Schweizer Regierung mitgeteilt, dass sie die Angelegenheit prüfen will. Ihr Hauptaugenmerk liegt nach wie vor darauf, ein Handelsabkommen mit Washington zu sichern.
Die Handelsbilanz zwischen der Schweiz und den USA fiel stark zugunsten der Schweiz aus. Das führte im vergangenen Sommer zur Einführung von Strafzöllen von bis zu 39%. Bern ist nun bestrebt, den angekündigten reduzierten Zollsatz von 15% in einem verbindlichen Abkommen festzuschreiben, und ergreift ist bemüht, eine Verärgerung von Präsident Trump zu vermeiden, wie SRF berichtet.
Bei einem bilateralen Treffen am WEF stellte Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der dieses Jahr auch die rotierende Schweizer Präsidentschaft innehat, den Handel ins Zentrum der Gespräche. «Wir stellen fest, dass sich das Ungleichgewicht, das Sie in Ihrer Rede erwähnt haben, korrigiert», sagte Parmelin zu Trump. «Gemäss unseren neusten Statistiken haben wir nun einen Überschuss von 8,8 Milliarden Dollar (6,96 Milliarden Franken) zugunsten der Vereinigten Staaten.»
Die Entwicklung schien den US-Präsidenten zu überraschen. Trump wandte sich zur Bestätigung an seine Delegation. «Ich denke, dass sich der Trend in den letzten Monaten umzukehren begonnen hat», sagte der US-Handelsbeauftragte James Greer.
Später räumte Parmelin ein, dass die Daten nur eine «Momentaufnahme» widerspiegelten. Schweizer Unternehmen hatten ihre Exporte zu Beginn dieses Jahres in Erwartung höherer Zölle gesteigert, was die Zahlen vorübergehend verzerrte. Am Donnerstag kündigte der Schweizer Wirtschaftsminister an, dass eine erste Runde technischer Verhandlungen so bald wie möglich in Bern stattfinden werde.
Zwei Schulungstage und eine Checkliste: In einigen Kantonen werden Brandschutzinspektionen von Freiwilligen und Laien durchgeführt. Nun haben die Behörden vor der Basler Fasnacht ein Verbot von offenen Flammen in bestimmten Cliquen-Kellern verhängt.
Die Gründlichkeit der Brandschutzinspektionen in Restaurants, Cafés und Bars variiert schweizweit stark, mit bemerkenswerten Unterschieden zwischen den Kantonen. In den Kantonen Jura und Genf absolvieren Inspektoren eine obligatorische einwöchige Ausbildung, gefolgt von einer Prüfung, bevor sie sich als Brandschutzspezialisten qualifizieren.
In kleineren Gemeinden des Kantons Neuenburg können Inspektionen von gewählten Mitgliedern der kommunalen Legislative durchgeführt werden. Diese Beamten sind nur für Gebäude zuständig, die als risikoarm eingestuft werden, also Lokalitäten mit einer Kapazität von höchstens 300 Personen. Die Schulung dauert in solchen Fällen möglicherweise nur ein oder zwei Tage und wird durch regelmässige Auffrischungskurse ergänzt. «Sie arbeiten mit einer Checkliste», sagte Pascal Chapuisod, Bürgermeister von Boudry und Sicherheitschef, gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS. «Sie prüfen, dass Notausgänge und Treppenhäuser frei sind und dass die Feuerwehr Zugang zum Gebäude hat.»
Mit wachsendem Bewusstsein erwägen nun mehrere Gemeinden, private Fachpersonen anzustellen, so RTS. Die von der tödlichen Brandkatastrophe betroffene Gemeinde Crans-Montana selbst hat Berichten zufolge ein externes Unternehmen beauftragt, die Inspektionen zu unterstützen.
Der dortige Neujahrsbrand prägt weiterhin die Sicherheitsmassnahmen in der ganzen Schweiz. Vor der Basler Fasnacht am 23. Februar kündigten die kantonalen Feuerbehörden an, öffentlich zugängliche Keller zu inspizieren und während der Festivitäten zusätzlich Stichproben durchzuführen. Zudem wurde in diesen Lokalitäten ein Feuerverbot verhängt.
Wohin planen Sie Ihre nächste Reise, liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer? Ich fahre im Februar nach Marseille zum Seeigel-Festival, denn der Winter ist die Hochsaison für viele Meeresfrüchte-Delikatessen. Reisen innerhalb der Schweiz werden immer weniger beliebt. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz, die ihre Ferien zu Hause verbringen, nimmt ab.
Die Reiselust der Schweizerinnen und Schweizer bleibt stark: Sowohl Kurztrips als auch Fernreisen nehmen zu. Im Durchschnitt planen Schweizerinnen und Schweizer mehr als zwei Reisen ins Ausland pro Person im Jahr 2026, wie aus einem Bericht hervorgeht, der Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde.
«Man reist sehr gerne in die Ferne», sagt Andrea Beffa, Geschäftsführerin des Schweizer Reiseverbands, in einem Interview mit SRF. Besonders beliebt sei Asien, wobei Sri Lanka, Thailand, Vietnam und Japan die Trend-Listen anführen. Auch Mittelmeer-Destinationen erleben ein Comeback, Griechenland steht dabei ganz oben auf der Liste.
Für Reisen innerhalb Europas, die weniger als sechs Stunden dauern, gewinnt die Bahn als bevorzugtes Verkehrsmittel an Boden.
Beffa stellt ausserdem fest, dass Schweizer Reisende tendenziell individuelles Reisen und engen Kontakt mit der lokalen Kultur bevorzugen. Sie erwartet keine wesentlichen Preissteigerungen, rät aber zu frühzeitigen Buchungen, «einerseits, um sich bei klaren Vorstellungen die Verfügbarkeit zu sichern, andererseits für die guten Preise».
