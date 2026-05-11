Tarifverbund Nordwestschweiz erstmals wieder bei Vor-Corona-Ertrag

Keystone-SDA

Der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) hat 2025 rund 249,9 Millionen Franken eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahr erzielte er Mehrerträge von 9 Millionen Franken. Damit liegt er erstmals wieder über dem Vor-Pandemie-Jahr 2019, wie der TNW am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Erlöse haben das Niveau vom Jahr vor Corona mit einem Wachstum von 1,9 Prozent beziehungsweise 4,8 Millionen Franken leicht überschritten, wie es im Jahresrückblick heisst.

Zu den hohen Ticket-Verläufen trugen Grossveranstaltungen wie der Eurovision Song Contest (ESC) und die Frauen-EM bei. Insgesamt transportierte der TNW 232,4 Millionen Fahrgäste (Einsteigerinnen und Einsteiger), was einem Wachstum von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber noch 4,4 Prozent als 2019.

Die Anzahl verkaufter U-Abos nahm zu, wie der TNW weiter schreibt. Der Erlös aus den Abo-Verkäufen lag 2025 um 3,2 Prozent über dem Vorjahr. Per Ende Jahr waren 12’154 Jugendliche des Kantons Basel-Stadt im Besitz eines vergünstigten U-Abos. Das Angebot «U-Abo Jugend» zum Preis von 365 Franken war 2024 lanciert worden.