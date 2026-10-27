Till Lindemann geht auf Welt-Tournee und kommt auch in die Schweiz

Keystone-SDA

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"World Tour 2027" heisst die Konzertreise von Rammstein-Frontman Till Lindemann. Von den mehr als 50 internationalen Auftritten ist auch einer in der Schweiz geplant: am 1. November kommenden Jahres im Zürcher Hallenstadion.

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(Keystone-SDA) «Laut, radikal, kompromisslos» soll die Show laut Hallenstadion werden. Tickets gibt es für Fans ab 18 Jahren; der Vorverkauf startet am Mittwoch um 16.00 Uhr.

Lindemanns Tour beginnt im kommenden Frühling, doch er ist zunächst auf anderen Kontinenten unterwegs. Für Europa sind 33 Shows in 22 Ländern geplant. Dabei sind allein zehn Konzerte in Deutschland vorgesehen. Den Europa-Start macht Riga Anfang Oktober 2027, den Schlussakkord setzt Lindemann in Prag am 12. Dezember.

Mit seiner «World Tour 2027» will er an seine Erfolge von 2025 anknüpfen, als er mit «Meine Welt -Solo Tournee» mehr als 200’000 Tickets in Europa verkaufte.