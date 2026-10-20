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Traktorfahrer prallt in Lenzburg AG gegen parkierten Lieferwagen

Keystone-SDA

Ein 78-jähriger Traktorfahrer ist am Montag in Lenzburg AG mit seiner landwirtschaftlichen Komposition gegen einen parkierten Lieferwagen geprallt. Der bewusstlose Traktorfahrer wurde ins Kantonsspital Aarau gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr auf der Ammerswilerstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Der Traktor mit angekuppeltem Ladewagen war in Richtung Altstadt unterwegs, als er im Innerortsbereich auf die Gegenfahrbahn geriet.

Anschliessend kam das Fahrzeug von der Strasse ab und prallte mit grosser Wucht gegen einen parkierten Lieferwagen. Dieser wurde durch den Aufprall gegen ein daneben abgestelltes Auto geschoben, wie die Kantonspolizei weiter berichtete.

Der Besitzer des Lieferwagens, der auf dem Hausvorplatz Reifen wechselte, blieb beim Unfall unverletzt. Er hatte sich mit einem Sprung zur Seite retten können.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein medizinisches Problem dazu geführt haben, dass der Traktorfahrer die Kontrolle verlor. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf.

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