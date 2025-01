Trump: Stallone und Kollegen werden Hollywood-«Botschafter»

Keystone-SDA

Die Schauspieler Sylvester Stallone (78), Mel Gibson (69) und Jon Voight (86) sollen sich für die Interessen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Hollywood einsetzen. "Diese drei sehr talentierten Personen werden meine Augen und Ohren sein", schrieb der 78-Jährige auf seiner Online-Plattform Truth Social, wo er die drei zu "Sonderbotschaftern" erklärte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Sie würden ihm dabei helfen, Hollywood «wieder grösser, besser und stärker zu machen, als es jemals zuvor war», schrieb Trump. Hollywood habe in den vergangenen vier Jahren – also in der Amtszeit von Joe Biden – viel Geschäft ans Ausland verloren. Für Hollywood breche ein Goldenes Zeitalter an, schrieb Trump. Konkreter wurde der Republikaner nicht.

Viele Hollywoodstars haben Wahlkampf für Harris gemacht

Trump und seine Anhänger haben im Wahlkampf regelmässig gegen die Unterstützung zahlreicher Hollywoodstars für die Demokraten gewettert. So haben sich hinter Trumps Kontrahentin Kamala Harris etwa der Schauspieler George Clooney und die Schauspielerin Barbra Streisand gestellt. Auch Sängerinnen wie Taylor Swift und Beyoncé unterstützten die Demokratin.

Trump hingegen hatte es im als eher liberal geltenden Hollywood immer eher schwer, schlagkräftigen Rückhalt zu finden. Zu den Anhängern des Republikaners zählen neben Stallone, Gibson und Voight etwa der Reality-Star Caitlyn Jenner und der Schauspieler James Woods.