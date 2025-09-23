The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

UN-Chef freut sich über «Frau Präsidentin» Baerbock

Keystone-SDA

UN-Generalsekretär António Guterres hat zum Auftakt der Generaldebatte in New York die Rolle der früheren deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock als erst fünfte Frau an der Spitze der UN-Vollversammlung gewürdigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Lassen Sie mich mit zwei Worten beginnen, die wir in diesem Saal nicht oft genug sagen konnten: Frau Präsidentin», begann Guterres seine Rede und spielte damit darauf an, dass die grosse Mehrheit von Baerbocks Vorgängern Männer waren. Die Worte des Portugiesen wurden mit lautem Beifall der Vertreter von 193 Staaten begrüsst. Baerbock leitet als Präsidentin der UN-Vollversammlung die Generaldebatte und spricht am Dienstag sogar noch vor US-Präsident Donald Trump vor dem grössten UN-Gremium. Ihre Position in New York ist auf ein Jahr angelegt und hat grösstenteils zeremonielle Bedeutung. Allerdings wird Baerbock auch für die Wahl des neuen UN-Generalsekretärs ab 2027 zuständig sein – in dieser Rolle gab es bisher ausschliesslich Männer.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft