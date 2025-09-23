UN-Chef freut sich über «Frau Präsidentin» Baerbock

Keystone-SDA

UN-Generalsekretär António Guterres hat zum Auftakt der Generaldebatte in New York die Rolle der früheren deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock als erst fünfte Frau an der Spitze der UN-Vollversammlung gewürdigt.

(Keystone-SDA) «Lassen Sie mich mit zwei Worten beginnen, die wir in diesem Saal nicht oft genug sagen konnten: Frau Präsidentin», begann Guterres seine Rede und spielte damit darauf an, dass die grosse Mehrheit von Baerbocks Vorgängern Männer waren. Die Worte des Portugiesen wurden mit lautem Beifall der Vertreter von 193 Staaten begrüsst. Baerbock leitet als Präsidentin der UN-Vollversammlung die Generaldebatte und spricht am Dienstag sogar noch vor US-Präsident Donald Trump vor dem grössten UN-Gremium. Ihre Position in New York ist auf ein Jahr angelegt und hat grösstenteils zeremonielle Bedeutung. Allerdings wird Baerbock auch für die Wahl des neuen UN-Generalsekretärs ab 2027 zuständig sein – in dieser Rolle gab es bisher ausschliesslich Männer.