UN-Chef Guterres überraschend zu «Solidaritätsbesuch» im Libanon

Keystone-SDA

UN-Generalsekretär António Guterres ist überraschend zu einem "Solidaritätsbesuch" in den Libanon gereist. "Ich bin gerade in Beirut gelandet für einen Solidaritätsbesuch bei den Menschen im Libanon", teilte Guterres mit. Die Menschen im Libanon hätten sich "diesen Krieg nicht ausgesucht", sagte der UN-Chef. "Sie sind da reingezogen worden."

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(Keystone-SDA) Die proiranische Schiitenmiliz Hisbollah hatte nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran damit begonnen, Raketen auf Ziele in Israel zu feuern. Israel reagiert seitdem mit umfangreichen Luftangriffen. Hunderte Zivilisten im Libanon seien seitdem schon ums Leben gekommen, mehr als 800.000 Menschen seien innerhalb des Landes geflohen, sagte Guterres.

Der UN-Chef rief die Weltgemeinschaft auf, zusätzlich mehr als 300 Millionen Dollar (etwa 260 Millionen Euro) zur Unterstützung der humanitären Hilfe für die Menschen im Libanon zu spenden. «Die UN und ich werden keine Mühe scheuen, uns für eine friedliche Zukunft einzusetzen, die der Libanon und diese Region so sehr verdienen.»