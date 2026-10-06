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Unbekannte brechen in Schulhaus in Glarus Nord ein

Keystone-SDA

Unbekannte sind ins Schulhaus Lindth-Escher in Glarus Nord im Ortsteil Niederurnen eingedrungen. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei beschränkt sich der Sachschaden auf die Türen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beschädigten Türen wurden notgesichert, wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstag mitteilte. Damit sei sichergestellt, dass der Schulbetrieb nach den Herbstferien wie geplant wieder aufgenommen werden könne.

Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs ist noch nicht bekannt. Die Gemeinde Glarus Nord hat eine Strafanzeige wegen Unbekannt eingereicht.

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