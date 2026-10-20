Unbekannte schiessen bei Eggerstanden AI mit Platzpatronen

Keystone-SDA

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Unbekannte haben am Montagabend bei Eggerstanden mit einer Seriefeuerwaffe aus einem fahrenden Auto geschossen. Bei der verwendeten Munition handelt es sich um Platzpatronen. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

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(Keystone-SDA) Am Montagabend um zirka 20.30 Uhr bemerkten verschiedene Personen auf der Eichbergstrasse auf der Höhe Sonnweid einen lauten Böllerknall, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstagmorgen in einer Mitteilung schrieb. «Kurz darauf wurde eine Seriefeuersalve aus einem in Richtung Eichberg fahrenden Auto abgefeuert», hiess es in der Mitteilung weiter.

«Im Moment gehen wir nicht von einer Gewalttat aus», sagte Roland Koster von der Innerrhoder Kantonspolizei bereits am Dienstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Waffe sei noch nicht gefunden worden. «Rein von den Tönen her, welche mehrere Meldeerstatter hörten, muss es sich aber um eine Seriefeuerwaffe gehandelt haben.»

Am Dienstagnachmittag ergänzte die Polizei in einem weiteren Communiqué, dass es sich bei der verwendeten Munition eindeutig um Platzpatronen handle. «Es entstand kein Sachschaden und es bestand auch keine unmittelbare Gefährdung.»