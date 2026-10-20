Unbekannte verletzen Mann in Winznau SO

Keystone-SDA

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Zwei Unbekannte haben am Montagnachmittag am Aareufer in Winznau SO einen 54-jährigen Mann angegriffen und erheblich verletzt. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei waren die Täter mit E-Bikes unterwegs.

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(Keystone-SDA) Zum Angriff auf den Mann kam es zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Die Unbekannten hätten dunkle Kapuzenpullover sowie dunkle Hosen getragen. Die Kantonspolizei habe Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen.